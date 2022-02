Nieuw spoor rond reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland in 'Opsporing Verzocht'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2022

De politie doet vanavond in 'Opsporing Verzocht' een dringende oproep voor meer informatie over een Opel Astra, waarvan een deel van het kenteken bekend is. De auto lijkt een link te hebben naar een reeks woningovervallen in de streek West-Friesland in de provincie Noord-Holland.