Nieuw seizoen 'Wie Het Laatst Lacht' met Yolanthe, Wesley en Edsilia

Wesley Sneijder is lekker aan het vissen met zijn beste vriend Rolf Sanchez en ineens begint de boot te zinken. Wat doet Wesley?

Hoe reageert Yolanthe als ze denkt dat haar zus Xelly een lief oud vrouwtje heeft aangereden? En Berget Lewis had nog een appeltje te schillen met Edsilia Rombley en pakt haar op geraffineerde wijze terug. BN’ers - en een heleboel onbekende Nederlanders - bevinden zich binnenkort weer in de meest vreemde, onverwachte, en soms bizarre situaties. Wendy van Dijk is namelijk terug met hét candid camera programma van Nederland 'Wie Het Laatst Lacht'. Niemand is veilig! Wie het laatst lacht… is vanaf 7 november te zien bij SBS6.

Wendy heeft weer een heleboel nieuwe manieren bedacht om mensen flink in de maling te nemen met de verborgen camera. Gewiekste grappen, hilarische candids, maar ook compleet nieuwe typetjes passeren de revue. Wendy blikt vooruit op een gloednieuw seizoen: 'Na het eerste seizoen met succesvolle candids, zijn we weer vol met goede ideeën van start gegaan. Hoe vaker ik bekende en onbekende mensen hoor zeggen dat ze er nooit in zullen trappen; dat is voor mij en het team alleen maar een extra motivatie om slimmer en gewiekster te werk te gaan. Ik kan met groot genoegen zeggen dat het weer gelukt is!'

'Wie Het Laatst Lacht…' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Wie Het Laatst Lacht…', vanaf zaterdag 7 november wekelijks om 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.