Nieuw seizoen van 'Soep, Sores en Soelaas' met Bert van Leeuwen in Buurtsteunpunt Zevenkamp Rotterdam

In een nieuw seizoen van 'Soep, Sores en Soelaas' gaat EO-presentator Bert van Leeuwen weer op stap om mensen te ontmoeten die betrokken zijn bij het werk van het Leger des Heils.

Deze keer staat het ‘Buurtsteunpunt Zevenkamp’ in het middelpunt. Bert praat met de mensen hier over hoop en wanhoop, over oude fouten en nieuwe kansen, over hoe het is om soms alleen te zijn, en ook over het weer opdoen van nieuwe contacten.

Bert van Leeuwen over EO’s 'Soep, Sores en Soelaas': 'In de vijf weken dat ik meeliep in dit buurthuis in Rotterdam had ik veel bijzondere ontmoetingen. En iedere keer weer merk ik dat iedereen zo zijn verhaal heeft en wat blijft het toch boeiend als mensen bereid zijn om daar iets van te delen. Ik vind de verscheidenheid aan bezoekers op deze plek zo bijzonder. Er zijn dames van een zekere leeftijd die thuis soms toch wat alleen zijn en hier een fijne plek vinden, maar er zijn ook mensen zonder dak boven hun hoofd die hier overdag hun plek vinden.'

Revalideren door kokend hete frituurpan

Peter is een van de vaste bezoekers van het buurtsteunpunt. Hij kreeg op jonge leeftijd epileptische aanvallen. Dagelijks werd hij gepest met een traumatische jeugd als gevolg. Op latere leeftijd kreeg Peter opnieuw een zware epileptische aanval en viel met zijn gezicht in een kokend hete frituur pan. Een lange tijd van revalideren volgt.

Onschatbare waarde

Hond Mylo is nu zijn metgezel. Samen met Mylo leeft Peter een teruggetrokken leven in de wijk Zevenkamp. Het buurtsteunpunt is van onschatbare waarde voor Peter. Het is de plek waar hij andere mensen ontmoet. Hier blijft hij in contact met de buitenwereld. Iets wat Peter keihard nodig heeft.

Met dit programma wil de EO laten zien hoe het er aan de rafelranden van de samenleving aan toe gaat, maar zeker ook kijkers inspireren en de boodschap meegeven: er is altijd hulp en hoop als je oog voor de anderen hebt.

'Soep, Sores en Soelaas' is vanaf 18 maart wekelijks te zien om 16.25 uur bij de EO op NPO 1.