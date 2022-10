Nieuw seizoen van 'Hij, Zij, Hen' over transgenderpersonen in transitie

Op dinsdag 18 oktober start bij KRO-NCRV een nieuwe reeks van de NPO 3-serie 'Hij Zij, Hen'. In 'Hij, Zij, Hen' ontmoet presentator Jan Kooijman transgenderpersonen in hun dagelijks leven en bij hun transitie. Dat is een lange weg met veel ups en downs.

Het is het zesde seizoen van het programma met de eerdere titel 'Hij is een Zij'. Nieuw in dit seizoen is dat prominente transgenderpersonen als zanger Sam Bettens (trans man), acteur Thorn de Vries (non-binair) en Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (trans vrouw) de deelnemers gaan bijstaan tijdens hun transitieproces. De drie buddies delen hun eigen ervaringen en praten openhartig over onder andere acceptie, reactie van de omgeving en hun transitie.

Jan Kooijman: 'Het was een eer om Sem, San-Loiza, Nathan, Savannah, Frederick en Maria de afgelopen anderhalf jaar te mogen volgen en ik heb enorme bewondering voor hoe dapper en veerkrachtig zij zijn. Ik hoop dat iedereen die kijkt net zo geraakt zal zijn als ik door hun verhalen, want een transitie is en blijft een lange weg, die lang niet altijd over rozen gaat.'

Dit seizoen maken we kennis met Sem (19). Muziek maken en zingen is Sems allergrootste passie. Na een wachtlijst van jaren gaat eindelijk zijn medische transitie van start. Hij kijkt uit naar het krijgen van mannelijke hormonen, maar het houdt ook in dat hij zijn zangstem opnieuw moet leren gebruiken.

Nathan is 50 en werkt al zijn halve leven bij de politie Eenheid Den Haag. Hij begon daar toen hij nog als vrouw door het leven ging en was de eerste trans man in het korps. Hij is op zijn 45e in transitie gegaan en bereidt zich voor op de geslachtbevestigende operatie. Dit is een ingreep die niet zonder risico’s is.

Frederick (22) heeft al een deel van zijn transitie achter de rug. Zijn lichaam past steeds beter bij hoe hij zich van binnen voelt. Toch blijft hij het lastig vinden om te accepteren dat hij er mag zijn. Hij gaat in therapie in de hoop meer van zichzelf te kunnen gaan houden.

De excentrieke Daniel (18) identificeert zich in eerste instantie als non-binair. Dat betekent je geen man en geen vrouw voelen. Dit label geeft Daniel alle vrijheid om te onderzoeken wie die is. Maar in de loop van de tijd besluit Daniel toch als vrouw (Savannah) door het leven te gaan.

San-Loiza (20) groeit op in een reformatorisch gezin. In de puberteit komt San-Loiza erachter dat ze zich vrouw voelt. Uit angst voor de reactie vanuit de geloofsgemeenschap, houdt ze deze gevoelens lang voor zichzelf. Uiteindelijk maakt haar dat zo ongelukkig dat er voor haar geen andere optie is dan in transitie te gaan. Ook al heeft dat consequenties voor de relatie met de familie.

Ook is trans vrouw Maria (25) terug te zien. Zij was te zien in de twee vorige series van Hij is een Zij. Het is een spannend jaar voor Maria. Ze is toe aan de laatste stap in haar transitie, een geslachtsbevestigende operatie.

'Hij, Zij, Hen' is een televisieprogramma van KRO-NCRV en is geproduceerd door Skyhigh TV. KRO-NCRV staat voor een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Om dat te bereiken, moet iedereen zich wel meer in elkaar verdiepen en opkomen voor mensen die het nodig hebben. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals 'Hij, Zij, Hen'.

'Hij, Zij, Hen', vanaf dinsdag 18 oktober om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.