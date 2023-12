Nieuw seizoen van EO's 'Rail Away': van de Schotse Hooglanden tot de Spaanse Costa Verde

Een nieuw seizoen van het bekende EO-programma 'Rail Away' gaat bijna van start. De zeven nieuwe afleveringen worden ingesproken door Bob van der Houven.

Tijdens zes maanden filmen zijn de mooiste treinroutes van Europa weer vastgelegd. Van de indrukwekkende Schotse Hooglanden tot het betoverende zuidwesten van Ierland, van de historische Franse Jura tot een pelgrimsroute per trein door het noorden van Spanje.

Schotse Hooglanden

Het seizoen wordt afgetrapt met een tweeluik door de Schotse Hooglanden. Met de Far North Line wordt het hoge noorden van Schotland ontdekt. Het is de noordelijkst gelegen spoorlijn van Groot-Brittannië. In de eerste aflevering wordt het opstappen in Inverness en het uitstappen op het privéstation van de Hertog van Sutherland in beeld gebracht. In het tweede deel van deze reis is Dunrobin Castle het vertrekpunt van de reis verder naar de eindbestemming: Thurso. Vanaf deze plek wordt de oversteek gemaakt naar de prachtige Orkney-eilanden.

De route door Europa

De serie spoort verder door Beieren in Duitsland waar de geschiedenis een grote rol speelt. Na een witte sneeuwlaag wordt de reis gemoedelijk voortgezet naar zuidwest Ierland. Ook hier blijft de geschiedenis niet onbesproken. Het vissersdorpje Cobh was de laatste aanlegplaats van de Titanic. De spoorlijn in het Franse Jura verbindt verschillende plaatsen waar al honderden jaren de uurwerkexpertise centraal staat. In een tweeluik wordt in het noorden van Spanje tot slot per trein een pelgrimsroute gevolgd. Met als eindbestemming de Costa Verde aan de Golf van Biskaje.

Prachtig seizoen

De makers van het EO-programma 'Rail Away' zijn in april 2023 begonnen om verschillende routes in Schotland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Spanje vast te leggen. Met meerdere camera’s en een drone gingen ze op reis. Slecht begaanbare wegen, sneeuw en treinen die maar om de zes uur rijden: 'Ondanks de letterlijke obstakels op de weg, hebben we er weer een prachtig seizoen van gemaakt', aldus de makers van EO’s 'Rail Away'.

Nieuw seizoen van EO’s 'Rail Away', vanaf vrijdag 29 december om 20.00 uur bij de EO op NPO 2.