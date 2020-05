Nieuw seizoen van 'DNA Onbekend' van start

Foto: © AVROTROS 2020

'DNA Onbekend' vertelt het verhaal van Frank. Hoewel Frank ervan overtuigd is dat hij aan het graf van zijn vader staat, heeft zijn broer al zijn leven lang twijfels of de man die zij begraven daadwerkelijk hun biologische vader is.

Sterker nog, Marco denkt dat zijn broer een andere vader heeft dan hij. Dus dat zij geen van beiden het kind zijn van hun vader. Frank heeft zijn moeder als kind betrapt met een andere man. Deze man was altijd wel in de buurt van het gezin. Er zijn meerdere aanwijzingen dat deze man misschien de echte vader is van Frank. Maar wie zou dan de vader van Marco kunnen zijn?

Een DNA-test kan hun helpen de waarheid te achterhalen. Het tweede verhaal gaat over Theo. Hij wil weten wie zijn vader is. Als kleine jongen krijgt Theo, van de man waarvan hij denkt dat het zijn vader is, te horen dat hij niet zijn biologische vader is. Wie dan wel zijn vader is wordt hem niet verteld. Hij kan nergens met zijn vraag terecht, ook niet bij zijn eigen moeder. Op latere leeftijd hoort hij geruchten over wie zijn mogelijke biologische vader kan zijn. Die geruchten gaan rond in zijn eigen familie. Zou de stiefvader van zijn moeder zijn vader zijn?

De man die hij altijd als zijn opa heeft beschouwd, is dan plotseling zijn vader. Of is de man die zijn moeder heeft verkracht zijn vader, een totaal onbekende man? Met een DNA-test kan Dionne Stax Theo verder helpen en verlossen van deze pijnlijke familiegeheimen.

'DNA Onbekend', donderdag 21 mei om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.