Nieuw seizoen van 'Brugklas' op NPO Zapp

'Brugklas' is de eerste scripted-reality jeugdserie in Nederland, waarin een vaste groep leerlingen gevolgd wordt tijdens het eerste jaar van de middelbare school.

Voor schoolgaande kinderen met herkenbare en aangrijpende verhalen.

Er is nieuw meisje op school: Jade. Halverwege het schooljaar. Waarom? En waar kennen de brugklassers haar van? Yuna wil haar rondleiden, maar of Jade daar zoveel zin in heeft?

'Brugklas', vanaf maandag 2 september om 17.50 uur op NPO Zapp.