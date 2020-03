Nieuw seizoen van 'ANNE+' bij BNNVARA

Foto: © BNNVARA 2019

'ANNE+' is terug! In het eerste seizoen zagen we hoe de lesbische twintiger Anne terugblikt op haar turbulente leven tijdens haar studententijd en hoe diverse meisjes en relaties haar hebben gevormd tot de persoon die zij nu is.

In het tweede seizoen zien we Anne worstelen met het volwassen leven. Want hoe doe je dat nou: vrienden, werk en relaties balanceren? Het tweede seizoen van 'ANNE+' met acht afleveringen is vanaf 3 maart 2020 om 22.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Het hele seizoen is vanaf 3 maart ook te 'bingen' op NPO Start Plus.

Over 'ANNE+'

Het eerste seizoen van 'ANNE+' gooit internationaal hoge ogen. Na de première op het Nederlands Film Festival werd de serie genomineerd voor de Prix Europa en geselecteerd voor diverse festivals wereldwijd, waaronder het toonaangevende Tribeca Film Festival in New York, Series Mania en Outfest LA.

'ANNE+' seizoen 2

Het lijkt de 24-jarige Anne allemaal mee te zitten: ze heeft een baan bij een creatief bureau, ze date met een leuk meisje, heeft genoeg goede vrienden en woont in een tof huis in Amsterdam. Toch gaat ze niet helemaal lekker. Ze wil iets anders, maar weet niet waar ze moet beginnen en raakt constant afgeleid. Zeker wanneer een ex onaangekondigd op de stoep staat, terwijl ze ook al gedoe met een andere ex heeft. Haar ouders hebben hun eigen dingen om mee te dealen, dus daar kan ze niet op rekenen en haar vrienden hebben soms wel iets anders aan hun hoofd dan het leven van Anne. Ze zou ook echt eens moeten kijken naar die rekeningen die zich opstapelen op haar keukentafel. Dat volwassen leven is toch anders dan ze zich had voorgesteld. Want hoe doe je dat nou, vrienden, werk en relaties balanceren?

Cast & Productie

Hanna van Vliet is te zien in de hoofdrol als Anne. Eerder werd bekend gemaakt dat 'Orange is the New Black'-ster Laura Gómez een rol in het nieuwe seizoen op zich neemt. Daarnaast spelen ook Jouman Fattal, Eline van Gils, Jade Olieberg, Ayla Satijn, Alex Hendrickx, Amy van Weerden, Jesse Mensah, Huib Cluistra, Kirsten Mulder, Joy Wielkens, Jacqueline Blom en Hein van der Heijden grote rollen. 'ANNE+' is een serie van Maud Wiemeijer (script), Valerie Bisscheroux (regie) + Hanna van Vliet en wordt geproduceerd door Rachel van Bommel en Suzan de Swaan.

'ANNE+' seizoen 2 is een coproductie van BNNVARA en Millstreet Films.