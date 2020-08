Nieuw seizoen van 'Adieu God?' op NPO 2

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In het nieuwe seizoen van 'Adieu God?' praat EO-presentator Tijs van den Brink onder meer met Nielson over zijn geloof, denkbeelden, mentale strijd en zijn soms moeilijke ervaringen in de kerk.

Nielson is een van de gasten van het nieuwe seizoen. 'Altijd als ik God heb ervaren in mijn leven, dan is dat door muziek geweest. Er zijn shows waarbij ik echt het gevoel krijg dat ik een soort roeping heb.' Naast Nielson gaan Carine Crutzen, Ferd Grapperhaus, Annie Schilder, Tim Fransen en Ahmed Marcouch in gesprek met Tijs van den Brink.

De populaire zanger Nielson (30) groeide op met muziek én de kerk. Jarenlang begeleidde hij als drummer in een praiseband (kerkband), de zondagsdiensten van een Christelijk Gereformeerde kerk in Dordrecht. Daarnaast ging hij naar catechisatie en was hij lid van een christelijke vereniging. 'Mijn vrienden waren daar ook allemaal, het was eigenlijk mijn sociale leven', zegt hij daarover. Met zijn opa praatte hij veel over het geloof en over een leven na de dood. Onlangs overleed zijn opa, in de coronatijd. De jaren naar zijn dood toe werd hun contact steeds hechter.

Tijs van den Brink: 'Het mooie van dit seizoen is wat mij betreft de mix van gasten. Klassieke 'Adieu God?'-gasten zoals Annie Schilder en Carine Crutzen, beide katholiek opgegroeid, worden afgewisseld met twee dertigers, Nielson en Tim Fransen. Zij kijken anders naar geloof dan Annie en Carine, alleen al omdat ze dertig jaar later zijn opgegroeid. Religieus gezien een heel andere tijd. En dan ook nog twee politici: Grapperhaus en Marcouch. Op welke manier is hun religieuze opvoeding terug te zien in hun politieke handelen van vandaag? Daar ben ik heel benieuwd naar.'

Van den Brink werd voor de gesprekken bij 'Adieu God?' meermaals genomineerd voor de Sonja-Barend Award. Vorig jaar kreeg hij voor het gesprek met Bas Heijne in 'Adieu God?' een speciale vermelding.

Podcast

Alle afleveringen worden na uitzending ook aangeboden als podcast op Spotify en andere podcastkanalen.

'Adieu God?' (nieuw seizoen), vanaf maandag 31 augustus om 23.25 uur bij de EO op NPO 2.