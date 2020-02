Nieuw seizoen 'URK!' bij SBS6

'URK!' is terug bij SBS6. In het nieuwe seizoen hangt kapper Teun zijn föhn aan de wilgen en begint hij het allereerste boetiekhotel in het vissersdorp.

Alleen daarvoor moet er wel eerst flink verbouwd worden. Huisvrouw Nelie runt nog steeds haar grote gezin met zes kinderen terwijl haar man uit varen is. Maar nu ook haar kleinste naar school gaat, krijgt ze last van het legenestsyndroom. Gelukkig komt Teun met een verrassend voorstel, maar de vraag is of dat wel samengaat met de zondagsrust? Ook de tweeling Mathilde en Gerda heeft wilde plannen. Na al het feesten, gooien de meiden het roer om. Ze willen hun levensstijl aanpassen door te gaan sporten en gezond te eten. Hun doel is om 20 kilo af te vallen. Gaat dat de tweeling lukken?

In 'URK!' wordt een aantal opmerkelijke dorpsgenoten met totaal verschillende achtergronden en gedachtegoed tijdens hun dagelijkse bezigheden op de voet gevolgd. De portretten in de serie URK! onthullen niet alleen bijzonderheden in het leven van de Urkers, maar ook een aantal totaal onvermoede gewoontes in het kleine vissersdorp.

'URK!' wordt geproduceerd door Beeldbrigade.

'URK!', wekelijks vanaf maandag 10 februari om 21.30 uur bij SBS6.