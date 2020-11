Nieuw seizoen 'Spoorloos': Sijmen zoekt vader in Schotland

In deze eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Spoorloos' het bijzondere verhaal van Sijmen. In 1997 ontmoet zijn moeder Jose, in een Brabants truckers hotel, de Schotse vrachtwagenchauffeur Neil.

Het klikt en de twee krijgen een relatie; op afstand, want Neil rijdt internationaal. Jose raakt zwanger en brengt hem hiervan op de hoogte. Een paar dagen later is Neil ineens definitief uit beeld verdwenen. Hij blijkt al een vrouw en kinderen te hebben.

Nu hij 22 is en zijn moeder onlangs is overleden, start voor Sijmen de zoektocht naar zijn vader. Een tocht die naar Schotland leidt en waar DNA-onderzoek voor de nodige verrassingen zorgt…

'Spoorloos', maandag 9 november om 21.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.