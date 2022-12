Nieuw seizoen 'Rail Away' start met winterse aflevering in de Achterhoek

Het populaire EO-programma 'Rail Away' keert vanaf maandag 26 december terug met tien nieuwe treinreizen, gefilmd in zeven verschillende Europese landen.

Het nieuwe seizoen start op Tweede Kerstdag met een prachtige winterse route door de Achterhoek.

Sneeuwpret

Toen Nederland in februari 2021 bedekt was onder een witte deken grepen de makers van het EO-programma 'Rail Away' hun kans om in eigen land een aflevering te filmen met unieke winterse beelden vanuit de trein en de lucht. De wit-rode Arrivatrein slingert op het traject Zutphen-Winterswijk door het sneeuwlandschap, geflankeerd door schaatsende en sleeënde Achterhoekers. Onderweg worden de wissels ijsvrij gemaakt worden met branders en blazers. Slow-tv voor iedereen die droomt van een witte Kerst.

In de daaropvolgende afleveringen spoort de serie weer gemoedelijk door de Europese landen: van het zonnige eiland Sardinië naar Opper-Oostenrijk, via de fjorden van Noorwegen en de ongerepte natuur in Ierland naar de bergketens van Polen en de kastelen van Frankrijk.

Volledig elektrischDit nieuwe seizoen kent verder een bijzondere primeur: voor het eerst is er een volledig CO2-vrije reis gemaakt voor twee afleveringen in Noorwegen. De gefilmde treinen rijden daar op groene stroom, dankzij de vele waterkrachtcentrales die het land rijk is. Ook de filmploeg van de EO heeft zich uitsluitend met elektrische voertuigen verplaatst, waaronder een tocht over het Sognefjord met een elektrische veerboot.

'Rail Away', vanaf maandag 26 december om 19.55 uur bij de EO op NPO 2.