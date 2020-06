Nieuw seizoen 'Papadag' vanaf zondag bij AVROTROS

Foto: AVROTROS - © Jaap Vrenegoor 2020

Ze zijn terug! De zes totaal verschillende mannen die zo goed en kwaad als ze kunnen het vaderschap proberen te combineren met hun werk, (ex-)partners en ouders.

Ieder met hun eigen zorgen en struggles, maar gelukkig hebben ze elkaar en delen de vaders op hun papadag lief en leed bij de zandbak in het park. Het tweede seizoen van de achtdelige tragi-komische serie 'Papadag', met onder anderen Ruben van der Meer, Hajo Bruins en Guido Pollemans is vanaf zondag 28 juni wekelijks te zien bij AVROTROS op NPO 3.

De jonge Bouzian, alias DJ Bouz (Hassan Salah Slaby) wil nu hij zelf vader is, weten wie zijn tot dan toe onbekende vader is. Een zoektocht die niet zonder slag of stoot gaat. De werkloze tweede-kans-vader Louis (Hajo Bruins) die zich min of meer heeft neergelegd bij zijn rol als huisman, krijgt zijn handen vol aan zijn oude moeder en zijn zoon Jelle uit zijn eerste huwelijk. Elektricien Ronnie (Ruben van der Meer) die nooit meer de bouw in wil, komt maar niet aan nieuw werk en worstelt met zijn rol als man en vader. De politiek correcte ambtenaar Martijn (Guido Pollemans) probeert zijn scheiding te verwerken en gaat een nieuwe heftige relatie aan met een vrouw van zijn theatersportgroepje. Het gaykoppel en tevens wensvaders Thijs (David Lucieer) en Sadiq (George Tobal) die met een lesbisch stel in zee waren gegaan, staan op het punt vader te worden. Als de baby eenmaal geboren is, doen ze hun best het ouderschap met de moeders te delen wat niet meteen van een leien dakje gaat.

'Papadag' is geschreven door Tamara Bos, Lotte Tabbers & Anne Barnhoorn, de regie is in handen van Beer ten Kate en Janice Pierre. De serie is een productie van BosBros en Phanta Film.

'Papadag', vanaf zondag 28 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.