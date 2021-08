Nieuw seizoen 'Media Inside' met Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2021

In de mediawereld is er elke dag wel wat aan de hand. Daardoor is het soms lastig om het overzicht te behouden. Gelukkig keren Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen terug met een nieuw seizoen 'Media Inside'.

Samen met twee wisselende gasten analyseren ze de voorbije mediaweek. Ook bespreken ze aan tafel de ins en outs van het maken van televisie, podcasts en andere vormen van media.

Gijs en Marcel ontvangen onder andere mediapersoonlijkheden als Özcan Akyol, Lale Gül, Rutger Castricum, Alexander Klöpping en wie weet komt ook de langverwachte Sven Kockelmann. In het nieuwe seizoen komt natuurlijk het Briefje van Marcel aan bod en brengt Marcel een ode aan de talkshowhosts van Nederland. Gijs: 'Knallen met die show!' Marcel: 'Zo is het.' 'Media Inside' is een coproductie van TIN CAN en BNNVARA. Het tweede seizoen van 'Media Inside' zie je vanaf 13 augustus om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.