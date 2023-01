Nieuw seizoen 'Lingo' start met 'Lingo VIPS' en 'Vrienden van Lingo'

Hoeveel woorden raden S10 en Froukje samen? En hoe goed vullen Tim en Tom Coronel elkaar aan? Het nieuwe seizoen van het populaire woordspel 'Lingo' gaat van start met een week lang 'Lingo VIPS'.

In 'Lingo VIPS' spelen bekende Nederlanders een korte, snelle versie van 'Lingo'. Ze gaan voor het goede doel de uitdaging aan om zoveel mogelijk woorden te raden in drie minuten. Het nieuwe seizoen van 'Lingo' start vanaf maandag 6 februari, om 20.00 uur, bij Net5.

De BN'ers spelen dit jaar voor Stichting Lezen en Schrijven. Presentatrice Anita Witzier en volkszanger René Karst zijn ambassadeurs van de stichting: zij spelen op de laatste dag van de week tegen elkaar en nemen aan het eind van de aflevering een cheque in ontvangst met het bij elkaar gespeelde bedrag.

Afleveringen en deelnemers:

Maandag 6 februari: Tim en Tom Coronel tegen Anouk Hoogendijk en Marit Bouwmeester

Dinsdag 7 februari: S10 en Froukje tegen Bilal Wahib en Illias Ojja

Woensdag 8 februari: Roos Schlikker en Stefano Keizers tegen London Loy en April Dabry

Donderdag 9 februari: Tooske en Bastiaan Ragas tegen Jaimy en Steven Kazàn

Vrijdag 10 februari: Anita Witzier en Ferdi Stofmeel tegen René Karst en Steven Brunswijk

'Vrienden van Lingo'

Vanaf vrijdag 10 februari is er ook een nieuwe serie van 'Vrienden van Lingo' te zien, de online spin-off van het taalspelletje. In 'Vrienden van Lingo' gaan in iedere aflevering twee bekende duo’s de ‘woordenstrijd’ met elkaar aan. Zo zien we onder andere Sylvia Geersen en Gaby Blaaser die het opnemen tegen Maxim en Danny Froger, en dagen rapper Sjaak en boer Ayoub de familieleden Harrie en Liesbeth Snijders uit.

Woorden raden blijkt soms een lastige klus voor al deze creatieve vrienden… Gelukkig zijn, net als bij 'Lingo' en 'Lingo VIPS', presentator Jan Versteegh en JP van de partij om de spellen in goede banen te leiden. Welk team sleept de meeste punten binnen en gaat met de felbegeerde Gouden Bal trofee naar huis?

'Vrienden van Lingo' is vanaf vrijdag 10 februari elke vrijdag om 16.00 uur te zien op KIJK.nl.

Afleveringen en deelnemers

Vrijdag 10 februari: Harrie en Liesbeth Snijders tegen rapper Sjaak en boer Ayoub

Vrijdag 17 februari: Koen en Matthy (Bankzitters) tegen Stefan de Vries en Julia Heetman

Vrijdag 24 februari: Mees Dix en Quin van der Zeeuw tegen Jessie Maya en Jeroen van Holland

Vrijdag 3 maart: Nesim el Almahdi en Fraasie tegen Keizer en Jebroer

Vrijdag 10 maart: Sylvia Geersen en Gaby Blaaser tegen Maxim en Danny Froger

De vooravond van Net5

Naast een nieuw seizoen van 'Lingo' is vanaf maandag 6 februari om 19.30 uur ook een andere vertrouwde titel weer elke werkdag te zien bij Net5: '50/50'. In elke aflevering van '50/50' beantwoorden twee kandidaten maar liefst 50 vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze hebben per vraag 50 procent kans op het juiste antwoord en verdienen 50 euro per goed antwoord. Wie casht na de 50e vraag zijn pot? De presentatie is net als in de voorgaande seizoenen in handen van Winston Gerschtanowitz en Kim-Lian van der Meij.

Nieuwe afleveringen van 'Het Blok Australië', ook vanaf maandag 6 februari, om 18.30 uur, maken de vooravond van Net5 compleet.

'Lingo' wordt geproduceerd door IDTV.

'50/50' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Het Blok Australië' wordt geproduceerd door Banijay Rights.

'Vrienden van Lingo', vanaf vrijdag 10 februari, 5 weken elke vrijdag om 16.00 uur exclusief op KIJK.nl.