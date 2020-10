Nieuw seizoen 'In Overtreding' bij RTL 5

In 'In Overtreding' volgen we het dagelijkse werk van diverse handhavers op straat maar ook in het openbaar vervoer. Zij zetten zich elke dag in voor de openbare orde op straat en voor een leefbare en veilige samenleving.

Ook lopen we mee met de inspecteurs van de dierenbescherming die opkomen voor het lot en welzijn van onze (huis)dieren.

'In Overtreding' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf maandag 12 oktober om 21.30 uur te zien bij RTL 5.