Nieuw seizoen 'House Of Politics' op NPO 3 Youtube

Hoe wonen onze lijsttrekkers? Na het inmiddels beroemde lavendelzakje van Thierry Baudet is 'House of Politics' terug!

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en wederom gaat de VPRO op bezoek bij lijsttrekkers. Waar bingen ze hun favoriete Netflix series? Wat zijn hun favoriete snacks? En kunnen de partijleiders een beetje uit de voeten in de keuken? In deze editie van 'House of Politics' openen Jesse Klaver, Sigrid Kaag, Lilian Marijnissen, Wopke Hoekstra, Farid Azarkan en Joost Eerdmans hun deuren. Vanaf 26 februari om 15.00 uur op het NPO 3 YouTube kanaal.

Jesse Klaver

Vrijdag 26 februari vanaf 15.0 0 uur op NPO 3 YouTube en npo3.nl

Op bezoek bij de lijsttrekker van GroenLinks. Klaver is de chefkok thuis en door zijn Nederlands-Indische moeder een heuse kenner van de Indonesische keuken. Hij laat zijn werkkamer zien, die tevens als het naaiatelier van zijn vrouw fungeert. En zoals het een échte Brabander betaamt luistert hij graag carnavalskrakers.

Sigrid Kaag

Zondag 28 februari vanaf 15.00 uur op NPO 3 YouTube en npo3.nl

Sigrid Kaag (D66) ligt het liefst lekker thuis op de bank te ‘chillen’ met haar twee honden. In tegenstelling tot Klaver is ze geen keukenprinses: ‘ik kom alleen in de keuken om de koelkast open en dicht te doen.‘ Ook toont ze haar grote sneakercollectie. Want waarom zou een vrouw altijd op hakken moeten lopen?

Joost Eerdmans

Vrijdag 5 maart vanaf 15.00 uur op NPO 3 YouTube en npo3.nl

Is het echt zo dat Joost Eerdmans stiekem het liefst naar links cabaret kijkt? Klopt het ook dat hij er een geheime carrière op na houdt als feest-DJ Jopie? En de krant leest op zijn hometrainer? Antwoorden op dit soort vragen krijgt de kijker tijdens een grand tour door het huis van de politiek en spiritueel leider van JA21.

Lilian Marijnissen

Zondag 7 maart vanaf 15.00 uur op NPO 3 YouTube en npo3.nl

Bij SP-leider Lilian Marijnissen thuis is de keukentafel verworden tot haar werkbureau. We maken kennis met de best afgerichte hond van Nederland die, wanneer hij braaf is, koekjes uit de Feyenoord-trommel krijgt. En dat is ook direct haar tweede grote liefde: Feyenoord. Trouw kijkt ze de wedstrijden van de Rotterdamse eredivisieclub. Meestal schreeuwend naar de beeldbuis…

Farid Azarkan

Vrijdag 12 maart vanaf 15.00 uur op NPO 3 YouTube en npo3.nl

Farid Azarkan – lijsttrekker van DENK – geeft ons een tour door zijn vrijstaande mansion in Culemborg. Hij laat zijn favoriete plek zien om te chillen, de tandem waarop hij samen met zijn vrouw in 21 dagen naar Marokko fietste, én hij geeft ons een clinic ‘komkommer-snijden als een baas!’

Wopke Hoekstra

Zondag 14 maart vanaf 15.00 uur op NPO 3 YouTube en npo3.nl

Als uitsmijter opent CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra zijn deuren. Deze uitzending moet nog worden gedraaid. Houd vpro.nl/houseofpolitics in de gaten voor meer informatie.

Regie: Joséff Iping