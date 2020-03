Nieuw seizoen 'Gold Rush: Parker's Trail' op Discovery

De geboren goudzoeker Parker Schnabel houdt niet van stilzitten. Dus als zijn goudmijn in Alaska tijdens de winterperiode niet in operatie kan zijn, trekt hij er samen met een groep vrienden op uit om goud te zoeken op andere plekken in de wereld.

Nadat hij hiervoor al de jungles van Guyana en de wildernis van Papoea-Nieuw-Guinea heeft bezocht, reist hij nu af naar de outback van Australië. Het zou de grootste nog onaangeroerde goudvoorraad ter wereld bevatten, dus de 25-jarige gouddelver heeft hoge verwachtingen.

In het nieuwe seizoen van 'Gold Rush: Parker's Trail'' is te zien of hij slaagt in zijn missie om het goud van down under naar boven te halen. Parker kreeg het goudzoeken met de paplepel in gegoten door zijn opa, de legendarische gouddelver John Schnabel, dus hij weet wel hoe je een operatie moet runnen. Maar elk land heeft weer zijn eigen geheimen. Kan hij ook slagen in Australië?

'Gold Rush: Parker's Trail', maandag 30 maart om 20.30 uur op Discovery.