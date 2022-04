Nieuw seizoen 'Filemon en de Complotten' bij BNNVARA

Foto: © BNNVARA 2022

Is de oorlog in Oekraïne opzettelijk uitgelokt om 'The Great Reset' in gang te zetten, of is het een afleidingsmanoeuvre? Zijn vaccins levensgevaarlijk? En wat is het mysterie achter graancirkels?

In het tweede seizoen van 'Filemon en de Complotten' gaat Filemon Wesselink opnieuw met verschillende complotdenkers in gesprek. Elke aflevering portretteert hij er drie: van personen die geloven in 'The Great Awakening' tot Big Pharma-complotten en buitenaardse krachten. Waarom denken ze wat ze denken? Waar komt hun overtuiging vandaan? En kun je er ook iets van opsteken? Met een open blik treedt Filemon ze tegemoet.

Filemon: 'Soms sta je qua meningen en ideeën lijnrecht tegenover elkaar. Maar als je dan het gesprek aangaat, levert dat altijd weer meer begrip en verbinding op dan je van tevoren verwacht. Tijdens de opnames realiseerde ik me zelfs dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen mij en de geïnterviewden.' In de eerste aflevering gaat Filemon op bezoek bij een oude bekende: Flavio. In het eerste seizoen vertelde hij dat de coronacrisis gebruikt zou worden om 'The Great Reset' in gang te zetten. Nu denkt hij dat de oorlog in Oekraïne opzettelijk is uitgelokt om dit proces voort te zetten. Daarnaast spreekt hij Irhuia, die onlangs zes weken heeft vastgezeten nadat zij tijdens een demonstatie is opgepakt. Zij gelooft juist dat de oorlog is ingezet als afleidingsmanoeuvre. Ook Gertjan kijkt anders naar de oorlog: Poetin zou niet achter 'The Great Reset' staan, maar wil ons juist redden van het kwaad. 'Filemon en de Complotten' is een coproductie van BNNVARA en Witte Geit. 'Filemon en de Complotten', vanaf 25 april wekelijks te zien om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.