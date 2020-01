Nieuw seizoen 'Emma Willis: Delivering Babies' op TLC

Tv-presentatrice Emma Willis mocht in het eerste seizoen van de serie 'Emma Willis: Delivering Babies' tien weken lang meelopen op de drukke afdeling verloskunde van het Princess Alexandra ziekenhuis in Harlow (Essex).

Ze keert nu terug om haar opleiding voor 'Maternity Care Assistant' te voltooien. Als zij hierin slaagt, mag ze in elk ziekenhuis dit werk uitvoeren. Gedurende zestien weken dompelt zij zich onder in de wereld van de verloskunde en support zij het sympathieke team van verloskundigen met alle mogelijke hulp. Ook nu ziet zij dat geen enkele geboorte hetzelfde is en dat elke moeder en vader een uniek verhaal te vertellen hebben.

Emma leert snel en wordt gevraagd zelfstandiger te werken. Spannend is het als ze de enige 'Maternity Care Assistant' is tijdens keizersnedes en ze zelfstandig bloed mag afnemen. Ze komt ook op de afdeling neonatologie te staan, waar zij met ouders en baby’s in contact komt die intensieve en speciale zorg nodig hebben. Het is geen eenvoudige meeloopstage, maar het echte werk met echte verantwoordelijkheden. Natuurlijke bevallingen, spoed keizersnedes en bad bevallingen: Emma maakt het mee en is elke keer weer getuige van nieuw leven op aarde.

'Emma Willis: Delivering Babies', vanaf dinsdag 7 januari om 20.30 uur op TLC.