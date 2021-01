Nieuw seizoen 'DNA Onbekend' van start

Foto: AVROTROS - © Fotografie Petra 2019

Als Richard 11 jaar is beseft hij dat hij een andere achternaam heeft dan zijn twee broers. Hij vraagt regelmatig aan zijn moeder of hij wel echt een zoon is van zijn vader Piet.

Op moeders sterfbed bluft Richard dat hij een DNA-test heeft gedaan en dat daaruit is gebleken dat Piet niet zijn vader is. Zijn moeder breekt en vertelt Richard over haar jeugdliefde Sjaak, hij zou de vader van Richard kunnen zijn. Lenie heeft sterk het vermoeden dat ze een andere vader heeft dan haar zeven broers en zussen.

Als Lenie zelf getrouwd is biecht moeder op dat ze geprobeerd heeft een abortus te plegen toen ze zwanger was van Lenie. Moeder vertelde niet waarom ze deze poging heeft gedaan. Met een DNA-test tussen Lenie en haar broer en zussen komt Lenie achter de waarheid.

'DNA Onbekend', dinsdag 12 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.