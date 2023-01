Nieuw seizoen 'De Sociëteit' start zondag met o.a. Dalton Jansen, Thijs Reuten en Meral Polat

'De SociŽteit' (#DS), de talkshow waarin Ajouad El Miloudi wekelijks gasten met bijzondere verhalen ontvangt en de actualiteit doorneemt op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied, is terug met een nieuw seizoen.

Vanuit Rotterdam Hal 4 wordt 'De Sociëteit' om 22.40 uur uitgezonden op NPO 2. Met in de eerste aflevering:

Problematiek in de Jeugdzorg

Woensdag 1 februari is een belangrijke dag voor choreograaf Dalton Jansen. Op deze dag krijgt hij erkenning voor de misstanden binnen de jeugdzorginstelling waar hij vijftien jaar verbleef. Voormalig kinderpsychiater en nu landelijk ambassadeur van een lerend jeugdstelsel Peter Dijkshoorn is door de overheid aangesteld om te kijken hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden. Hoe moet de jeugdhulp er in de toekomst uit komen te zien?

Aan tafel: choreograaf Dalton Jansen en voormalig kinderpsychiater Peter Dijkshoorn.

Ontwikkeling sancties Iran

Deze week werd bekend gemaakt dat Europarlementariër Thijs Reuten door het Iraanse regime op de sanctielijst is gezet. Gaat hem dit weerhouden van zijn strijd om de Revolutionaire Garde op de terreurlijst te krijgen? Thijs Reuten gaat bij ons voor het eerst in gesprek over wat deze actie voor hem betekent en bespreekt samen met de Iraans-Nederlandse mensenrechtenactivist Mardjan Seighali wat Europa kan doen voor de Iraanse bevolking.

Aan tafel: Europarlementariër Thijs Reuten en mensenrechtenactivist Mardjan Seighali.

Het debuutalbum van Meral Polat

Na landelijke bekendheid verworven te hebben met haar rol in de serie De Luizenmoeder tourt de actrice, theatermaakster en zangeres Meral Polat nu door het hele land met haar debuutalbum ‘Ez Ki Mi’. Door het lezen van oude gedichten van haar overleden vader kwam Meral dichter bij zichzelf, wat heeft geresulteerd in dit persoonlijke album. ‘Ez Ki Mi' betekent ‘Wie ben ik’. Meral sluit de uitzending muzikaal af.

Aan tafel: actrice en zangeres Meral Polat.

'De Sociëteit', zondag 29 januari om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.