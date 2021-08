Nieuw seizoen 'BinnensteBuiten' met nieuwe tuinexpert Anne Wieggers

Op maandag 30 augustus start bij KRO-NCRV op NPO 2 het nieuwe seizoen van het succesvolle duurzaam lifestyle programma 'BinnensteBuiten'. Het expertteam van het programma wordt dit seizoen uitgebreid met duurzame tuinvrouw Anne Wieggers.

Op basis van haar kennis en passie geeft zij praktische tips hoe je met natuurlijke producten op eenvoudige wijze kan tuinieren, zowel op je balkon als in je tuin. Anne is hoofdredacteur van een gerenommeerd tuinmagazine en schrijft boeken over duurzaam tuinieren.

Elke dinsdag is bij 'BinnensteBuiten' voortaan Duurzame Dinsdag. Met wekelijks op deze dag extra aandacht voor ecohuizen, vegetarische recepten en duurzame initiatieven in ons land. De populaire serie Alain ziet Sterren, waarin culinair specialist Alain Caron op pad gaat met Nederlandse sterrenchefs wordt dit seizoen van 'BinnensteBuiten' geprolongeerd. Op het menu staan onder andere bezoeken aan de chefkoks Hans van Wolde van Beluga** en Brut172, Emile van der Staak, bekend om zijn botanisch gastronomie, en Jef Schuur van restaurant Bij Jef* op Texel.

Online workshops en nieuwe website

De aftrap van het nieuwe seizoen gaat online gepaard met drie events: BinnensteBuiten Thuis. Hierin geven de 'BinnensteBuiten'-experts online workshops en webinars over duurzaam koken, interieurtrends van vroeger en nu en hoe maak je een plantenbak geschikt voor elk seizoen.

De website BinnensteBuiten.tv is dit seizoen vernieuwd. Naast de vele recepten, artikelen en wandelroutes vind je hier nog meer inspiratie en informatie over duurzaamheid. Nieuw op de site zijn de rubriek Groene Held van de Week en een inspirerende tweewekelijkse column over duurzame trends door Wyke Potjer en Asceline Groot van het duurzaamheidsplatform hetkanWEL.

Van tuin tot koken: twaalf experts in 'BinnensteBuiten'

De experts van 'BinnensteBuiten' dit seizoen zijn naast Anne Wiegers als de nieuwe tuinexpert: Alain Caron (culinair expert), Camilla Dreef (vogelaar), Lendl Mijnheimer (sommelier), Leon Mazairac (chef-kok), Marieke Schattelijn (boswachter), Martin Stuger (tuinspecialist), Nadia Zerouali (culinair schrijver), Ramon Brugman (chef-kok), Sharon de Miranda (chef-kok), Theo-Bert Pot (interieurontwerper) en Valentijn Carbo (architectuurhistoricus).

Al zeven seizoenen succesvol op TV, online, festival en als podcast

'BinnensteBuiten' beleefde haar eerste uitzending in september 2015 en het programma is in ruim vijfenhalf jaar uitgegroeid tot een succesvolle vaste waarde in de vooravond op NPO 2. Dagelijks stemmen gemiddeld ruim 650.000 mensen af op 'BinnensteBuiten'. Met het dagelijkse programma op NPO 2, het bijbehorende online platform en de social media (Facebook, Instagram en Pinterest), de innovatieve 3D audio podcasts en een jaarlijks (online) BinnensteBuiten Festival inspireert KRO-NCRV haar kijkers om duurzaam te leven, te genieten en de natuur te ontdekken. In februari van dit jaar vierde 'BinnensteBuiten' haar 1000e aflevering, vanuit Landgoed en kasteel Biljoen bij Velp.

'BinnensteBuiten', elke werkdag bij KRO-NCRV om 18.50 uur op NPO 2 en op zaterdag de weekendeditie om 18.40 uur op NPO 2.