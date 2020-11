Nieuw seizoen 'Ali B op Volle Toeren'

Foto: © AVROTROS 2020

'Ali B op Volle Toeren' is terug! Ali brengt iconen uit de Nederlandse muziekindustrie samen met talenten uit de hiphopscene voor een muzikaal eerbetoon.

In deze eerste aflevering trappen publiekslieveling Wolter Kroes en rapper en charmeur Poke het spits af. En ze hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt; ze houden allebei van het goede leven én van mooie vrouwen.

Wolter nodigt de enthousiaste rapper uit voor een dagje varen op zijn boot en een prille vriendschap wordt geboren. En ook muzikaal is het feest, want Poke en Ali maken een remake van Wolters grootste hit 'Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen' en Poke’s nummer 'Lekker He' wordt door Wolter in een nieuw jasje gestoken.

'Ali B op Volle Toeren', donderdag 5 november om 20.35 uur op NPO 1.