Nieuw in november: 'FOX Docs'

'Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggi and Tupac'

Met nieuw materiaal en nooit eerder vertoond bewijs, presenteert deze film het waargebeurde verhaal van Suge Knight en de moorden op Biggie en Tupac.

Suge Knight, de voormalige CEO van het legendarische rapmuzieklabel Death Row Records, is onlangs veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor doodslag en andere geweldsmisdrijven die normaal gesproken niet worden geassocieerd met een zeer succesvolle platenbaas. 'Last Man Standing' werpt een blik op Death Row en onderzoekt hoe de straatbendes van L.A de zakenwereld zijn gaan domineren.

'Generation Columbine'

Deze docu duikt dieper in de epidemie van schietpartijen op scholen en de strijd voor wapenhervorming. Na een decennium van verdriet en woede wordt een nieuwe jonge generatie activisten geboren. 'Generation Columbine' geeft een intieme en hartverscheurende kijk op de epidemie van massale schietpartijen op scholen - verteld door de ogen van de mensen die zelf slachtoffers van dit wapengeweld zijn geworden.

Twintig jaar na de tragedie op Columbine High School, is een hele generatie Amerikanen opgegroeid onder de dreiging van wapengeweld. Van Sandy Hook tot Parkland Highschool, deze dappere overlevenden deze scholen weigeren te zwijgen, terwijl ze de landelijke strijd voor wapenhervorming leiden. Ze hebben de hoop niet opgegeven en zullen nooit stoppen met vechten voor verandering.

'The Man Putin Couldn't Kill'

In augustus vorig jaar, tijdens een vlucht naar Moskou, begon de charismatische oppositieleider van Rusland, Alexei Navalny, te schreeuwen van de pijn. De vlucht werd onmiddellijk omgeleid naar de dichtstbijzijnde stad en hij werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht.

Met interviews die bijna volledig van 'insiders' zijn, vertelt 'The Man Putin Couldn't Kill' dit ongelooflijke verhaal. Waarom is Alexei Navalny zo'n bedreiging voor één van 's werelds machtigste mannen, hoe blijft hij toch zo'n bedreiging vanuit een Russische gevangenis? Hoe zal deze strijd tussen twee mannen - de één met een team moordenaars, de ander enkel bewapend met gevoel voor humor, onverschrokken onderzoekers en social media, eindigen? En wat betekent dat precies voor de toekomst van Rusland en de rest van de wereld?

Deze documentaire, met aan het woord degenen die het dichtst bij Navalny staan, bevat de kracht van Navalny's eigen YouTube-video's en vertelt een verhaal dat spionage-thriller waardig is.

'The Curse Of Von Dutch'

Hoe werd een rebels modemerk, dat werd opgericht door antihelden aan het einde van de jaren 90, plotseling wereldwijd beroemd en omarmd door sterren als Pamela Anderson, Tommy Lee, Jay Z, Justin Timberlake, Britney Spears en Paris Hilton? En hoe kwam het daarna terecht in een situatie omringd door wraak, vijandigheid en zelfs moord?

Dit is het verhaal van de mannen achter het beruchte 'Von Dutch' modemerk en de daarmee gepaarde hebzucht, achterbaksheid en het bloedvergieten dat leidde tot de ondergang van het merk. De documentaire beslaat bijna drie decennia en brengt ons van de surfcultuur in Venice Beach in de jaren 80, via het centrum van LA in de jaren 90, naar de explosie van faam in de vroege jaren 00.

Met exclusieve toegang tot de excentrieke en vaak bizarre personages die betrokken zijn bij deze saga, introduceert 'The Curse of Von Dutch' de fascinerende gangster die het merk oprichtte. De documentaire onthult hoe Von Dutch werd omarmd door heel Hollywood, werd gekaapt door Europese fashionista's, in financieel verval raakte en nu werkt aan zijn onverwachte comeback.

