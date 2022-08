Nieuw bij RTL in september

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand september! Hierbij vind je een uitgebreid overzicht.

'Fout Maar Goud'

Dit gloednieuwe programma staat volledig in het teken van quilty pleasures. We durven er niet altijd voor uit te komen, maar íedereen heeft ze. Met een bak popcorn in de hand kijken naar de Kardashians, té veel chocolade eten, kerstmuziek luisteren in het voorjaar en losgaan op ABBA als niemand kijkt. Teamcaptains Marieke Elsinga en Gerard Joling leiden hun teams door diverse spellen, met als missie de mystery guest van het andere team te ontmaskeren. Chantal Janzen presenteert deze nieuwe show.

'Fout Maar Goud' is vanaf donderdag 1 september wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Holland's Got Talent'

Dé talentenshow waar iedereen met een talent kan schitteren op het allergrootste open podium van Nederland. De terugkeer van het populaire programma gaat gepaard met een aantal verrassende elementen. Naast Chantal Janzen, en Dan Karaty, als vertrouwde vaste juryleden, voegen nu ook Edson de Graça en Marc-Marie Huijbregts zich bij het jurypanel.

‘Holland's Got Talent’ is vanaf vrijdag 2 september wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Humberto Op Zaterdag'/'Zondag'

Het nieuwe talkshowseizoen start op maandag 29 augustus met 'Jinek'. En nieuw dit najaar is dat de Late Night-talkshows van RTL helemaal worden doorgetrokken in het weekend. Zaterdag 3 september trapt Humberto Tan het eerste weekend af. Deze weekendshows ('Humberto Op Zaterdag' en 'Humberto Op Zondag') krijgen een geheel eigen karakter en uitstraling vanuit een nieuwe studio, met meer nadruk op muziek en entertainment. Uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de actualiteit en het gesprek van de dag gevoerd worden.

‘Humberto op Zaterdag’ en 'Humberto op Zondag' zijn vanaf zaterdag 3 en zondag 4 september wekelijks om 22.30 uur respectievelijk 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Weet Ik Veel'

Kennisquiz waarin Beau van Erven Dorens wekelijks het vuur aan deschenen legt van drie bekende Nederlanders. Zij banen zich een weg door 50 kennisvragen om uiteindelijk een mooi rapportcijfer te krijgen. De studio is gevuld met leergierige studenten die strijden om de knapste kop van de avond te worden. Thuis kunnen kijkers meespelen met de Weet ik Veel-app om zich te meten met de BN'ers en de studenten en mooie prijzen te winnen.

‘Weet Ik Veel’ is vanaf zondag 4 september wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

'De Vuilste Jobs van Nederland'

'De Vuilste Jobs van Nederland' volgt huizenontruimers, rioolreinigers, ongediertebestrijders, forensische schoonmakers en mensen die er niet voor terugdeinzen om de smerigste locaties weer spik en span te krijgen. In De Vuilste Jobs krijg jij een kijkje achter op de smerigste en ongezondste plekken. Hoe help je een hoarder met ontspullen? Hoe verwijder je een lijkgeur uit een appartement? En hoe maak je definitief korte metten met ongedierte? Het frisse gemoed van de reinigers staat in schril contrast met de vieze plekken waar ze werken. Voor sommigen is het zelfs een roeping.

'De Vuilste Jobs van Nederland' is vanaf donderdag 1 september wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films: John Travolta

Bij RTL 7 staat deze maand een reeks John Travolta films op het menu. Van ‘I Am Wrath tot ‘The Poison Rose’, RTL 7 trakteert jou deze maand op actie en avontuur met John Travolta.

'RTL 7 Films: John Travolta' zijn op zaterdag 24 en zondag 25 september om 20.00 uur en 22.00 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8

RTL 8 Films: Soof

In aanloop naar de bioscooprelease van ‘Soof 3’ op donderdag 15 septemberkunnen we genieten van romantiek, komedie en lekker eten met de films ‘Soof’ en ‘Soof 2’ bij RTL 8.

'Soof' en 'Soof 2' zijn op maandag 12 en dinsdag 13 september om 20.30 uur te zien bij RTL 8.