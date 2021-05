'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me' op bezoek in opnamestudio ABBA

In deze aflevering brengen de heren een bezoek aan de studio waar ABBA het overgrote deel van hun albums opnam. Hier krijgen ze een rondleiding en hebben ze afgesproken met Janne Schaffer, een van de twee vaste sessiegitaristen van ABBA.

Hij geeft een demonstratie van de Wall of Sound, een speciale manier van opnemen die veel werd gebruikt voor de nummers. Ook maken ze kennis met Claes af Geijerstam, winnaar van het nationale songfestival in ‘73 waar ABBA op de derde plek eindigde. Claes sloot zich later aan bij de ABBA crew als audio-technicus. In het ABBA Museum is Kees benieuwd of zijn stem nog te horen is op de audiotour.

'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me', vrijdag 21 mei om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.