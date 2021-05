'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me' duikt dieper in de jeugd van ABBA

Foto: © AVROTROS 2021

Nick, Simon en Kees duiken nog dieper in de beginjaren van ABBA. Ze stappen in de bus naar Torshälla, het dorp waar Anni-Frid in opgroeide. Daar hebben ze een afspraak met Eva Axelsson, en lokale journalist die veel research heeft gedaan naar de jeugd van Frida en haar zelfs een keer heeft mogen interviewen.