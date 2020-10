Nederlanders die anders omgaan met hun lichaam in 'De Outsiders'

In 'De Outsiders' gaat Tim den Besten op zoek naar mensen die bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. Een lichaam hebben we allemaal, maar hoe bewust zijn we ons daarvan?

Zitten we in de westerse wereld te veel in ons hoofd en te weinig in ons lijf? In deze aflevering ontmoet Tim Nederlanders die totaal anders met hun lichaam omgaan.

Tim bezoekt ‘sexological bodyworker’ Franscis. Hij vindt dat seks voor iedereen plezierig moet zijn, niet problematisch. Seks draagt volgens hem bij aan algeheel geluk en daarom leert hij mannen te genieten van seks middels masturbatiesessies. Ook gaat Tim langs bij Iris, zij strijdt voor een wereld die meer rekening houdt met de vrouwelijke menstruatiecyclus. En Brahman zegt te kunnen leven van 'prana' en hoeft daardoor niet te eten of drinken en nauwelijks te slapen.

'De Outsiderse, donderdag 15 oktober om 21.45 uur bij VPRO op NPO 3.