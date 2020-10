Nederland ontpopt zich tot het Jamaica van Europa. Dit zie je woensdag in 'Cannabis': aflevering 2

In 2014 wordt de Nederlandse coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven in Thailand tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. De Nederlandse overheid doet het af als een Thaise zaak en weigert hulp.

Familie, vrienden en advocaten beginnen een wanhopig gevecht om Johan en zijn vrouw uit de 'hel van Bangkok' te halen. De zesdelige documentaireserie 'Cannabis' legt op meeslepende wijze bloot hoezeer het lot van Johan van Laarhoven is vervlochten met bijna vijftig jaar Nederlands gedoogbeleid.

In de jaren 80 gaat in de Verenigde Staten onder leiding van Ronald en Nancy Reagan de War on Drugs van start. Ondertussen vindt in Nederland een tegenovergestelde ontwikkeling plaats. Het kleine Nederland ontpopt zich tot het Jamaica van Europa.

Cannabis pioniers Henk de Vries, Ben Dronkers en Wernard Bruining veroveren met hun coffeeshops de grote steden. Ondertussen bouwt Johan van Laarhoven aan zijn cannabis imperium onder de rivieren, waar de zaken goed verlopen. Grammetjes worden kilo’s en het geld klotst tegen de plinten. Maar voor hoe lang gaat dit goed?

Terug in het heden duiken de advocaten van Johan en Tukta dieper in de zaak van Van Laarhoven. Er blijkt een opmerkelijke brief vanuit Nederland gestuurd te zijn naar de Thaise overheid. Waarschuwing voor de kijker: uw geloof in Nederland als voorbeeldige rechtsstaat wordt danig op de proef gesteld...

'Cannabis', woensdag 7 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.