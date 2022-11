'Nachtlicht': een zoektocht naar geborgenheid

In de documentaire 'Nachtlicht', die door de EO wordt uitgezonden, deelt regisseur Barbara Meter herinneringen aan haar eerste liefde Joseph in Engeland. Daarnaast wordt het verhaal verteld over het kindertehuis, van Anna Essinger.

Met veelal Joodse kinderen verhuisde ze tijdens de opkomst van het naziregime, van Duitsland naar Engeland. De film toont op bijzondere wijze de zoektocht naar geborgenheid, maar ook de veerkracht van opgroeiende kinderen in een vreemd land zonder naaste familie.

De twee verhaallijnen in Nachtlicht spelen zich af in het Engelse graafschap Kent te midden van groene glooiende heuvels, de zee met krijtrotsen en dichte bossen. De herinneringen aan de eerste liefde van regisseur Barbara worden weergegeven in 8mm beelden in de film. Joseph vertelt in de film ook zelf over deze periode. Zijn ouders waren onderwijzers en gaven les aan de kinderen van Bunce Court.

Bunce Court

Nog voor de Tweede Wereldoorlog emigreerde het, voor die tijd ongekend progressief, kindertehuis naar Engeland. Directrice Anna Essinger was een dappere vrouw met een vooruitziende blik die direct na de machtsovername door de nazi’s in Duitsland, het tehuis met de Joodse kinderen overbracht naar Kent. Dankzij de daadkracht van deze moedige directeur kon een vrij grote groep bedreigde kinderen het nazirijk ontvluchten.

Naast goed onderwijs vonden de ontheemde kinderen in Bunce Court een veilig tehuis, begrip en warmte. De zoektocht naar geborgenheid, komt dan ook in verschillende vormen voor.

Het mag dan een verhaal zijn dat zich in het verleden heeft afgespeeld, maar is ook veelzeggend over onze huidige samenleving. De documentaire is een pleidooi voor medemenselijkheid en compassie.

In de film 'Nachtlicht' wil Barbara Meter laten zien hoe essentieel de kostschool is geweest en wat voor invloed deze heeft gehad op het leven van de kinderen in ballingschap. En hoe in het bestaan van honderden mensen het cruciale verschil werd gemaakt door de visie, intelligentie en moed van één vrouw.

Barbara Meter (1939) is een Nederlandse cineaste die in 1963 afstudeerde aan de Nederlandse Filmacademie en een van oprichters van de Electric Cinema, een vertoningspodium voor experimentele films. Haar films kenmerken zich door een kunstzinnig en associatief karakter.

'Nachtlicht' is een documentaire van de Joodse Programmering van de EO, geproduceerd door Serio.

'Nachtlicht'; een zoektocht naar geborgenheid, zondag 20 november om 15.25 uur bij de EO op NPO 2.