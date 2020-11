'Nachtdieren' op expeditie in Den Bosch

Foto: BNNVARA - © Ryanne van Dorst 2019

Ryanne besluit om naar Brabant te gaan en gaat op pad in Den Bosch. Hier breekt ze in bij de wekelijkse nazit van de repetitie van de Stadspijpers.

Daarna rijdt ze verder met haar Mustang en stuit op een groep hangjongeren, die naar heel andere muziek luisteren. Ryanne valt met haar neus in de cacaoboter bij een chocolatier, want er is een prachtig naaktmodel aanwezig en er wordt cacao gesnoven. Ryanne ontmoet de Oude Sjef die niet kan slapen, omdat de spoken uit zijn verleden ronddwalen in zijn hoofd.

Na deze ontmoeting komt Ryanne terecht op een terrein waar de eerste wereldoorlog is nagebootst en ontmoet zij geschiedenisdocent Dirk, die zich gedraagt als een Franse soldaat en overnacht in de loopgraven. Om de ervaring op het terrein compleet te maken laten de initiatiefnemers van alles ontploffen.

Tot slot ontmoet Ryanne kunstenaar Joan van Loon. Hij werkt met licht en lampjes en vindt zo letterlijk en figuurlijk verlichting in zijn kunstwerken.

'Nachtdieren', dinsdag 10 november om 21.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.