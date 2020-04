'My 600-lb Life: Where Are They Now?' op TLC

Bijna 10.000 kilogram in totaal verloren de 90 personen die de afgelopen jaren te zien waren in 'My 600-lb Life'. Maar de kans op terugval blijkt volgens de statistieken helaas erg groot.

Slecht 5% van de mensen houdt na een gewichtsoperatie zijn nieuwe gewicht structureel vol. Hoe gaat dat met de deelnemers van ons programma? In 'My 600-lb Life: Where Are They Now?' volgen we enkele patiënten in de jaren na hun operatie. Zoals Tamy die een goede start maakt en na een jaar 80 van de 230 kilo is kwijtgeraakt.

Ondanks het feit dat ze er alleen voor kwam te staan toen haar man James haar verliet. Kan ze haar gezondere levenspatroon volhouden en nog meer gewicht verliezen zodat ze ook in aanmerking komt voor een operatie die haar overtollige huid verwijdert?

Met Karina gaat het minder makkelijk aan het begin. Dr. Nowzaradan moet haar streng toespreken als ze sinds haar vorige bezoek amper iets is kwijtgeraakt, ondank haar bewering dat ze echt minder eet. 'De weegschaal is een leugendetector', houdt Dr. Nowzaradan haar voor. 'Die spreekt altijd de waarheid.' Hij zegt dat ze psychologische hulp moet krijgen om ook de band met haar familieleden te herstellen – in de hoop dat dat ook van positieve invloed is op haar eetgedrag.

'My 600-lb Life: Where Are They Now?', vanaf maandag 27 april om 20.30 uur bij TLC.