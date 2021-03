'Muziekstad' in Amsterdam met KC, Ray Fuego en Yung Nnelg

Deze uitzending van 'Muziekstad' focust Eva Koreman zich op SMIB uit Amsterdam Zuid-Oost. Dat is BIMS achterstevoren, straattaal voor de Bijlmer.

Dit toonaangevende, alternatieve hiphop-collectief brengt een heleboel muziek uit, maar werkt ook aan kunst, fashion, literatuur en videoclips, en weet op allerlei manieren de jeugd te inspireren.

Kees Koenders alias KC is een van de kernleden van het collectief. 'Muziekstad' gaat langs in het tuinhuisje van zijn moeder, waar SMIB ooit begon. Ook bezoeken ze de creatieve broedplek De Kazerne, hun huidige uitvalsbasis. Eva ontmoet Ray Fuego, de gemaskerde frontman van SMIB. In 2018 won hij de 3voor12 Award voor beste album van het jaar met Zwart. Verder treedt rapper Yung Nnelg op, die officieel geen onderdeel is van SMIB, maar veel met de leden samenwerkt.

VPRO 3voor12 & NPO 3FM

De serie is gemaakt door 3voor12, het platform voor alternatieve popmuziek van de VPRO.

De complete livesessies van de artiesten zijn te zien op: vpro.nl/3voor12

In '3voor12 Radio' op 3FM wordt uitgebreid aandacht besteed aan het programma.

'Muziekstad', zaterdag 13 maart om 23.00 uur bij de VPRO op NPO 3.