'Muziekstad' houdt halt in Tilburg

In deze zesde aflevering van 'Muziekstad' is Eva Koreman in heavy metal hoofdstad Tilburg. Op het podium staan de extreme metalband Autarkh, het mysterieuze Witte Wieven en psychedelisch rockkwartet Temple Fang. Ook bezoekt Eva sleutellocaties van de Tilburgse scene.

Met een uitgebreid netwerk aan rock ’n roll-kroegen, talloze oorverdovende bands en harde muziekfestivals is Tilburg de heavy metal hoofdstad van Nederland, Europa en misschien zelfs wereldwijd. Eva Koreman spreekt Michel Nienhuis, de bandleider van de gloednieuwe Tilburgse band Autarkh. Nieuw is Nienhuis niet in de metal scene; met zijn vorige band Dodecahedron vloog hij de wereld over. Naast Carmen en Sarban, van metal band Witte Wieven, ontmoet Eva de leden van Temple Fang. Deze band komt uit Amsterdam, maar was er zonder Tilburg niet geweest. Het toonaangevende festival Roadburn legde de blauwdruk voor hun sound.

VPRO 3voor12 & NPO 3FM

De serie is gemaakt door 3voor12, het platform voor alternatieve popmuziek van de VPRO. De complete livesessies van de artiesten zijn te zien op: vpro.nl/3voor12. In '3voor12 Radio' op 3FM wordt uitgebreid aandacht besteed aan het programma. 'Muziekstad' is een programma in het kader van het Actieplan Cultuur van de NPO, waarmee de publieke omroep muzikanten en kunstenaars een alternatief podium wil bieden tijdens de coronacrisis. 'Muziekstad', zaterdag 27 maart op de late zaterdagavond bij VPRO op NPO 3.