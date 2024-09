Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Met een nieuw seizoen van 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Minister Caspar Veldkamp

Zondagmorgen is de minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp te gast bij Rick Nieman. De nieuwe NSC-bewindsman komt zijn visitekaartje afgeven en vertelt over de situatie in Oekraïne en Israël.

Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen

Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW geeft haar reactie op de plannen van het nieuwe kabinet. Wat betekenen de maatregelen voor grote bedrijven, ondernemers en de portemonnee van de burger? Wat zijn de gevolgen voor de economie?

Dr. Jan van de Beek

Het kabinet komt met maatregelen om de asielinstroom te beperken. Wat kan Nederland leren van Duitsland? In de strijd tegen illegale immigratie gaan de oosterburen onder andere de landsgrenzen scherp bewaken en criminele asielzoekers terugsturen. Daarover migratie-expert en wiskundige dr. Jan van de Beek.

Peter Rehwinkel

Op Prinsjesdag maakt Nederland voor het eerst kennis met Loes Meurs, de vriendin van premier Dick Schoof. Voormalig parlementariër Peter Rehwinkel schreef eerder een boek over de rol van de Nederlandse First Lady’s. Van Ria Lubbers en Liesbeth den Uyl tot Mies Biesheuvel.

'WNL Op Zondag', met Rick Nieman, zondag 15 september om 10.00 uur op NPO 1.