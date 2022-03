Minister-President Mark Rutte in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Met een speciale editie van 'WNL Op Zondag' over de oorlog in Oekraïne. Met het laatste nieuws, heldere analyses en prominente gasten.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Minister-President Mark Rutte

Minister-president Mark Rutte is te gast bij Rick Nieman. De premier komt vertellen over de situatie in Oekraïne, de internationale samenwerking, de sancties tegen Rusland en de gevolgen voor Nederland.

Rob Bauer, Voorzitter Navo Militair Comité

Admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de Navo, is te gast in 'WNL Op Zondag'. De voormalige Commandant der Strijdkrachten over de laatste militaire ontwikkelingen, het aanvalsplan van Poetin en de rol van het militaire bondgenootschap.

Hoogleraar Damiaan Denys

Hoogleraar Damiaan Denys is te gast in 'WNL Op Zondag'. De psychiater en filosoof is gespecialiseerd in angst. Over preppers, jodiumpillen, nepnieuws en de angst voor een kernoorlog.

Hoofdredacteur Rennie Rijpma

Hoofdredacteur Rennie Rijpma van het AD is te gast bij Rick Nieman. Over het maken van een krant in tijden van oorlog, de rol van de media en een ode aan de correspondenten en oorlogsverslaggevers.

'WNL Op Zondag', zondag 13 maart om 10.10 uur op NPO 1.