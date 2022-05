Minister Hanke Bruins Slot in 'WNL Op Zondag'

Zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Minister Hanke Bruins Slot

Zondag is minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsvrouw wil de regio’s versterken. In 'WNL Op Zondag' vertelt ze over haar plannen.

Schrijver Pieter Waterdrinker

Schrijver en Rusland-kenner Pieter Waterdrinker is te gast in 'WNL Op Zondag'. Hoe kijken de Russen naar hun president Vladimir Poetin. Hoe is de stemming in Rusland over de oorlog in Oekraïne?

Dr. Kaouthar Darmoni

Dr Kaouthar Darmoni, CEO van Atria, is te gast bij Rick Nieman. Over de nieuwe omgangsvormen tussen mannen en vrouwen na #metoo en de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.

Misdaadjournalist Simon Vuyk

Misdaadjournalist Simon Vuyk over de documentaire Spreek! Nu! over de moord op de 13-jarige Sedar Soares. Lange tijd werd gedacht dat de jongen werd doodgeschoten omdat hij een sneeuwbal tegen een auto gooide. Nu blijkt dat hij per ongeluk het slachtoffer is van een ripdeal.

'WNL Op Zondag', zondag 22 mei om 10.00 uur op NPO 1.