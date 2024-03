Minister Franc Weerwind bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en WNL Op Zondag met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagm live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Franc Weerwind

Zondagmorgen is minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind te gast bij Rick Nieman. De bewindsman pleit voor een strenger gevangenisregime. Zo wil de minister extra maatregelen om te voorkomen dat zware criminelen hun handel kunnen voortzetten vanuit de gevangenis.

Han ten Broeke en Oud-Brigadegeneraal Jeff Mac Mootry

Deze week suggereerde president Emmanuel Macron dat het een optie is om grondtroepen naar Oekraïne te sturen. Hoe realistisch is die mogelijkheid? Daarover Han ten Broeke van internationale denktank HCSS en oud-Commandant van het Korps Mariniers Jeff Mac Mootry.

Europarlementariër Assita Kanko

De Vlaamse Europarlementariër Assita Kanko is te gast over haar biografie 'Zoeken naar vrijheid, waarom ik niet zwijg'. Daarin schrijft ze over haar familiegeschiedenis en de islamisering van het Westen.

Rob Oudkerk

Oud-huisarts en politicus Rob Oudkerk over de indringende tv-serie 'De Joodse Raad' die binnenkort wordt uitgezonden door de EO. Daarin wordt het verhaal verteld van zijn grootvader, voorzitter van De Joodse Raad, en van zijn moeder, een verzetsheldin die honderden Joodse baby's redde.

'WNL Op Zondag', zondag 3 maart om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.