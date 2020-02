Minister Eric Wiebes in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

'WNL Op Zondag' begint op een nieuw tijdstip. Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO 1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes is te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman komt met een ambitieuze groeistrategie om de economie van Nederland te versterken. In 'WNL Op Zondag' geeft hij tekst en uitleg.

Viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht bespreekt feiten en fabels over het Corona-virus. Is dit virus besmettelijker dan andere virussen? Is het virus ontsnapt uit een laboratorium? Kan iemand besmet worden via eten?

Hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg over klimaathysterie. Van Greta Thunberg tot Rutger Bregman. Hoe realistisch zijn de doemscenario's over de stijgende zeespiegel. Kunnen Amsterdam en Den Haag werkelijk onder water lopen.

Columnist en zanger Bastiaan Ragas en auteur Anna van den Breemer over opvoeden. De Britse hertogin Kate Middleton is gestart met het grootste onderzoek ooit over opvoeden: The Five Big Questions. Welke grote vragen over de opvoeding hebben Nederlandse ouders?

'WNL Op Zondag', zondag 2 februari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.