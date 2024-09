Minister Eelco Heinen en minister Judith Uitermark bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Dit zijn de gasten voor deze week:

MINISTER VAN FINANCIËN EELCO HEINEN (VVD)

Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman blikt terug op Prinsjesdag en gaat in op de Miljoenennota.



MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN JUDITH UITERMARK (NSC)

Minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark komt haar visitekaartje afgeven. Over haar eerste maanden in de Haagse politiek en de onderwerpen waar zij zich de komende periode hard voor gaat maken.



COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN ONNO EICHELSHEIM

Commandant de Strijdkrachten Onno Eichelsheim is te gast bij Rick Nieman over 80 jaar Market Garden. Tijdens die militaire operatie speelden parachutisten een grote rol. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen oorlogsvoering toen en nu.



SCHRIJVER JOHAN OP DE BEECK

De Belgische schrijver Johan Op de Beeck maakte naam met zijn geschiedkundige boeken over Napoleon en de Franse Revolutie. Nu komt hij met het boek ‘De verscheurde staten van Amerika’ over de Amerikaanse burgeroorlog.

'WNL Op Zondag', zondag 22 september om 10.00 uur op NPO1.