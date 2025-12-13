Minister Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Financiën Eelco Heinen, voormalig ASML-topman Peter Wennink en OM-topman Rinus Otte. Ook te gast professor Marcel Levi en hersenwetenschapper Iris Groen.

Minister Eelco Heinen

Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman reisde afgelopen week naar een topbijeenkomst met Europese ministers van Financiën. Ter tafel: wat te doen met de bevroren Russische tegoeden van meer dan 190 miljard euro?

Oud ASML-topman Peter Wennink

Vrijdag presenteerde voormalig ASML-topman Peter Wennink zijn rapport over de toekomstige economie. Waar ligt het toekomstige verdienvermogen van Nederland en wat is nodig om onze welvaart op peil te houden?

OM-topman Rinus Otte

De voorzitter van het College van procureurs-generaal Rinus Otte is te gast bij Rick Nieman. Hij pleit bij de formerende partijen voor meer investeringen in ICT. Het Openbaar Ministerie kreeg deze zomer te maken met een cyberaanval op de computersystemen, met alle gevolgen van dien.

Marcel Levi en Iris Groen

In de WNL Academie professor Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij neemt doctor Iris Groen van de Universiteit van Amsterdam mee, zij doet onderzoek naar het TikTok-brein: hoe verwerkt ons brein echte en onechte filmpjes op sociale media?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 14 december om 10.00 uur op NPO 1.