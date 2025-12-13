'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?
'Er gaat iets zots gebeuren': speurders staan oog in oog met de Masked Singers tijdens unieke confrontatie
Voorjaar 2026: VRT 1 brengt aanbod dat raakt, inspireert en verbindt

Minister Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 13 december 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Financiën Eelco Heinen, voormalig ASML-topman Peter Wennink en OM-topman Rinus Otte. Ook te gast professor Marcel Levi en hersenwetenschapper Iris Groen.

Minister Eelco Heinen
Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman reisde afgelopen week naar een topbijeenkomst met Europese ministers van Financiën. Ter tafel: wat te doen met de bevroren Russische tegoeden van meer dan 190 miljard euro?


Oud ASML-topman Peter Wennink
Vrijdag presenteerde voormalig ASML-topman Peter Wennink zijn rapport over de toekomstige economie. Waar ligt het toekomstige verdienvermogen van Nederland en wat is nodig om onze welvaart op peil te houden?

OM-topman Rinus Otte
De voorzitter van het College van procureurs-generaal Rinus Otte is te gast bij Rick Nieman. Hij pleit bij de formerende partijen voor meer investeringen in ICT. Het Openbaar Ministerie kreeg deze zomer te maken met een cyberaanval op de computersystemen, met alle gevolgen van dien. 

Marcel Levi en Iris Groen
In de WNL Academie professor Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij neemt doctor Iris Groen van de Universiteit van Amsterdam mee, zij doet onderzoek naar het TikTok-brein: hoe verwerkt ons brein echte en onechte filmpjes op sociale media?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 14 december om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 14 december 2025 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 15 december 2025 om 00u31  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Zondag 21 december 2025 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 22 december 2025 om 00u31  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Familie Claus 2' (Netflix)

Jules Claus heeft Kerstmis weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan hij en opa Noël met zijn tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat immers weer voor de deur. Alles gaat vlot, tot Jules een brief ontvangt van een meisje met een bijzondere kerstwens: zij wil haar gescheiden ouders weer samenbrengen. De wens zorgt voor ruzie tussen Jules en zijn opa, want volgens opa kan de Kerstman veel, maar niet alles.

'De Familie Claus 2', film uit 2021 met oa. Jan Decleir en Mo Bakker, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza: Veldrijden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    16:35
    Planet Earth III
  • 14:05
    Bumba
    04:50
    Geen uitzending
  • 13:35
    Levensgenieters
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:30
    WK Darts 2026
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:45
    House
    01:55
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 13:05
    The Christmas Club
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:45
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:25
    De Zussen Coorevits
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 14:00
    NCIS
    01:00
    Criminal Minds
  • 13:35
    Cobra Kai
    06:55
    Heavy Rescue: 401
  • 12:50
    Undercover Holiday
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:30
    Snapped
    06:25
    Cold Case
  • 13:45
    Logistics TV
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 14:03
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 13:30
    Loïc zot van koken weekmenu
    06:15
    Bon Appetit
  • 13:30
    Midsomer Murders
    03:10
    Ripper Street
  • 13:50
    Storage Wars
    06:56
    Below Deck Mediterranean
  • 13:45
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen
    06:25
    Bij ons in de Dierentuin
  • 13:55
    Meldpunt Actueel
    06:55
    Rail Away
  • 14:05
    De Faker Feestmaand
    06:55
    Interstellar Ella