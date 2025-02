Minister Caspar Veldkamp bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

Minister Caspar Veldkamp

Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp te gast bij Rick Nieman. De NSC-bewindsman doet verslag van zijn bezoek aan de veiligheidsconferentie in München en gaat in op de komende onderhandelingen over het einde van de oorlog in Oekraïne.

Dr Jan van de Beek

Dr Jan van de Beek, auteur van Migratiemagneet Nederland, is te gast over de haalbaarheid van het asielbeleid. De Raad van State zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de asielplannen van minister Faber. Hoe proberen andere landen grip te krijgen op migratie?

Lisa Loeb en Daniel Paarlberg

President Donald Trump heeft aangekondigd om dossiers over de moord op John F. Kennedy en Martin Luther King vrij te geven. Daarover schrijfster Lisa Loeb en socioloog Daniel Paarlberg van de populaire podcast De Complottenpiramide.

NSC-Tweede Kamerlid Agnes Joseph

Tweede Kamerlid Agnes Joseph van NSC wil een referendum over het nieuwe pensioenstelsel. In 'WNL Op Zondag' legt ze uit waarom. Ook gaat de voormalige actuaris in op de verschillen tussen het oude en het nieuwe pensioenstelsel.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 16 februari om 10.00 uur op NPO 1.