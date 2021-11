'Metropolis': cowboys en drukte aan de wieg

Het internationale programma 'Metropolis' laat de wereld zien door de ogen van lokale journalisten, die in hun eigen stad of land op zoek gaan naar antwoorden op universele vragen en thema's.

In twee nieuwe afleveringen: cowboys op plekken waar je ze niet verwacht, en zwangerschapsgewoontes wereldwijd.

Aflevering: Cowboys

Het ouderwetse, romantische beeld van het leven van een cowboy is nog springlevend, ook in de 21ste eeuw zijn er nog cowboys te vinden. Alleen misschien niet op plaatsen waar je ze verwacht. In Burkina Faso leeft ‘Cowboy Bob’ met zijn geliefde paarden in Ouagadougou, hij rijdt in een leren cowboyvestje door de stad. In Israël had Yechiel een lastige jeugd, hij vond troost in cowboyverhalen. Nu runt hij als een cowboy een grote veeboerderij op de Golanvlakte, en maakt zelf Western zadels. En in Philadelphia haalt Erin, de ‘Concrete Cowgirl’, kinderen van de straat en zet ze op een paard om ze zo de belangrijke dingen van het leven bij te brengen.

Aflevering: Aan de wieg

Zondag 5 december

Er lijkt in Nederland sprake van een corona-babyboom. Is het overal zo druk aan de wieg? In Brazilië zijn stellen al druk met de baby voordat die in de wieg ligt, want rond acht maanden moeten er sexy zwangerschapsfoto’s à la Beyonce komen, waarvoor alles uit de kast getrokken wordt. In Costa Rica laten zwangere vrouwen van de inheemse Ngäbe vrouwen hun buik de hele zwangerschap niet zien. En ze baren hangend aan een touw met een lange jurk aan, waar de baby bij de geboorte onderuit gevist wordt. In Ethiopië is een groot deel van de verloskundigen man. Zoals Gashaw, die als kind een geliefde buurvrouw verloor tijdens haar bevalling en hierna als kind besloot verloskundige te worden.

'Metropolis'

Het internationale programma 'Metropolis' laat de wereld zien door de ogen van lokale journalisten, die in hun eigen stad of land op zoek gaan naar antwoorden op universele vragen en thema’s. Presentator Stef Biemans leidt iedere aflevering op eigen wijze in en introduceert de lokale reporters. 'Metropolis' stelt iedere week een nieuwe vraag aan de wereld. Dit levert opvallende antwoorden en bijzondere verhalen op.

