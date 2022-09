Messen geslepen voor nieuw seizoen 'Met het Mes op Tafel' bij MAX

Begin dit jaar vierde 'Het Mes' nog zijn 25ste verjaardag, nu is het tijd voor een nieuw seizoen. Op maandag 26 september keert 'Met het Mes op Tafel' terug op de buis.

De kennis- en blufquiz van MAX is elke maandag tot en met donderdag om 19.50 uur te zien bij MAX op NPO 2. Herman van der Zandt is de quizmaster, Klaas bespeelt de piano en zingende Mylou staat achter de bar.

Kennis hebben, snel kunnen rekenen, slim kunnen spelen en een getalenteerd bluffer zijn: dat zijn de karaktereigenschappen die je van een kandidaat van 'Met het Mes op Tafel' verwacht. Drie deelnemers pokeren tegen elkaar met de antwoorden op Hermans vragen. Hebben ze vertrouwen in hun antwoorden en zetten ze fors in, moeten ze passen óf bluffen ze zich naar de volgende ronde? Wint degene met de meeste kennis, of met de beste bluf? De winnaars van maandag, dinsdag en woensdag strijden op donderdag in de finale om de weekbonus. Dit alles onder leiding van Herman van der Zandt. De deelnemers kunnen vragen verwachten in uiteenlopende categorieën, waaronder klassieke kennisvragen, ambachten en kunsten, muziek en televisie.

Meedoen aan 'Met het Mes op Tafel'? Dat kan, Herman is altijd op zoek naar kandidaten die de uitdaging aandurven! Kijkers die over stalen zenuwen beschikken en mee willen doen kunnen zich hier aanmelden.

'Met het Mes op Tafel', vanaf maandag 26 september om 19.50 uur op NPO 2.