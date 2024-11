Menzis-topman Wouter Bos bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Menzis-topman Wouter Bos

Zondagmorgen is bestuursvoorzitter Wouter Bos van zorgverzekeraar Menzis te gast bij Rick Nieman. De oud-politicus schetst de toekomstige dilemma's om de zorg betaalbaar te houden. Welke keuzes moeten worden gemaakt?



Brigadegeneraal Han Bouwmeester

Brigadegeneraal Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensie Academie over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Wat is de huidige situatie aan het front? Welke gevolgen heeft het gebruik van lange afstandraketten? Wat is de strategie van president Poetin?

VVD-kamerlid Silvio Erkens en Olguita Oudendijk

Zondag behandelt WNL de kwesties die er toe doen. Deze keer de kwestie: Nederland moet vol inzetten op mini-kerncentrales. Het concept van kleine kerncentrales is wereldwijd populair. Over de voor- en nadelen VVD-Tweede Kamerlid Silvio Erkens en Olguita Oudendijk van WePlanet.

Wetenschapsjournalist Simon Rozendaal

Wetenschapsjournalist Simon Rozendaal vertelt over zijn nieuwe boek Paniek om niets. Daarin betoogt hij dat de ophef over Pfas en andere chemische gevaren niet altijd terecht is. De oorzaak van veel paniek is dat we tegenwoordig alles veel beter kunnen meten.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 1 december om 10.00 uur op NPO 1.