'Meldpunt': 'Slimme' gasmeter loopt door ondanks dichte gaskraan

In Nederland hangen tienduizenden slimme gasmeters die op hol kunnen slaan door een kapotte sensor. Bij tientallen huishoudens meet de meter een veel hoger gasverbruik dan daadwerkelijk het geval is. En de meter loopt zelfs door nadat gaskraan is dichtgedraaid.

Grootverbruiker

Marlies Hogervorst en haar gezin gebruiken jaarlijks ongeveer 1200 kubieke meter gas. Eind juli en de hele maand augustus gebeurt er iets vreemds. Alleen in die zomermaanden zou de familie ineens ruim 1400 kubieke meter gas hebben verbruikt. Dat is het verbruik dat bij een hele straat hoort. De familie besluit de meter te testen door zelf de gaskraan een aantal nachten achter elkaar dicht te draaien. Maar volgens de slimme gasmeter verbruikt de familie dan nog steeds tientallen kubieke meters gas. Dit voorval van de familie staat niet op zich. Van de betreffende serie van dit type meter zijn nog tienduizenden exemplaren in gebruik. Elles de Bruin spreekt met het Nederlands Meetinstituut over de gevoeligheid van slimme gasmeters en praat hierover in de studio door met Joyce Donat van de Consumentenbond.

Verder in 'Meldpunt': nieuwe bank al na paar weken versleten

Elly en Robert Meijer zijn ontevreden over de twee tweezitsbanken die zij maart vorig jaar geleverd krijgen door het bedrijf Meubelzorg. De bekleding van rood velours ziet er al na een paar weken versleten uit. Het echtpaar wil hun geld terug, maar Meubelzorg weigert dit omdat de bankstellen op maat zijn gemaakt. MAX Ombudsman Jeanine Janssen buigt zich over deze zaak en schakelt een onafhankelijke meubeldeskundige in. In de studio reageert Marko de Boer van Meubelzorg op de bevindingen en ervaringen van de familie Meijer.

'Meldpunt', vrijdag 29 april om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.