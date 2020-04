'Meldpunt': datingfraudeurs verleiden mensen tot valse beleggingen

Een nieuwe vorm van datingfraude in eenzame coronatijden: een combinatie van dating- en beleggingsfraude. Daarover komen meldingen binnen bij Fraudehelpdesk en 'Meldpunt'.

Danny (47) is vader van drie kinderen en gescheiden. Hij is op zoek naar een nieuw relatie en komt via datingapp Tinder in contact met de Koreaanse dame Zhang, die volgens haar op 40 kilometer afstand van hem woont. Wekenlang chatten ze en Danny wordt verliefd. Zij overtuigt hem ervan dat zij een succesvolle zakenvrouw is en haalt hem over om met cryptovaluta te investeren in haar Koreaanse cosmeticabedrijf. Danny doet anoniem zijn verhaal in 'Meldpunt'.

Marlies Kolthof van Fraudehelpdesk waarschuwt voor deze nieuwe vorm van datingfraude. Rechtspsycholoog Sophie van der Zee vertelt over het psychologische proces van inpalmen dat uitmondt in list en bedrog.

Tonnie Keetels (73) is boos op Rabobank. Hij had vanaf 1976 een elektronicawinkel, is nu met pensioen, maar bezit nog wel het pand waarop een zakelijke hypotheek rust. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen nieuwe huurder is en hij geen inkomsten uit het pand haalt, vraagt hij hypotheekverstrekker Rabobank om een rente- en aflossingspauze. Hij hoeft zes maanden niets te af te lossen, maar de rentebetalingen lopen wel door. Tot zijn schrik ziet hij dat Rabobank wel de looptijd met een half jaar verlengt. Hij betaalt nu zes maanden extra rente, wat hem ruim 2000 euro kost. Is dit ondernemers helpen in coronatijd? En mag dit zomaar? MAX Ombudsman Rogier de Haan kijkt naar de zaak en vertelt hierover in 'Meldpunt'.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 1 mei om 19.20 uur op NPO 2.