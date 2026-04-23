'Meldpunt Actueel' over zelfbeschikking bij het levenseinde

Moet het in Nederland legaal worden om iemand, die aan het einde van zijn leven is, te helpen bij zelfdoding? Ruim vijfentachtig procent van het MAX Opinie Panel is vóór zogeheten 'zelfbeschikking bij het levenseinde'.

Veel ouderen zien op tegen de aftakeling, maar voldoen nog niet aan de euthanasieregels. Zij wijken soms uit naar Zwitserland, waar hulp bij zelfdoding niet strafbaar is. De organisatie Coöperatie Laatste Wil pleit ervoor dat dit ook in Nederland kan, maar NRC-columnist Rosanne Hertzberger is hier fel op tegen.

In 'Meldpunt Actueel' vertelt Maartje Martisan over haar moeder die in Zwitserland tegen betaling van tienduizend euro hulp bij zelfdoding kreeg in een speciale kliniek. De discussie over een legale manier van hulp bij zelfdoding loopt al sinds begin jaren negentig, met de 'Pil van Drion' als meest bekende voorbeeld. Een pil die er overigens nooit werkelijk is gekomen.

Hoewel het overgrote deel van het MAX Opinie Panel vóór zelfbeschikking bij het levenseinde is, wil maar 43 procent zo’n soort pil daadwerkelijk in huis hebben. Bij gebrek aan zo’n pil werd het zogeheten 'Middel X' gebruikt: een controversieel zelfdodingspoeder. Niet alleen vanwege de vreselijke bijwerkingen, maar ook vanwege het feit dat depressieve jongeren het gebruikten, terwijl behandeling nog mogelijk was.

Elles de Bruin spreekt in de studio van 'Meldpunt Actueel' met Rosanne Hertzberger, voormalig Tweede Kamerlid bij NSC (met o.a. portefeuilles hoger onderwijs en wetenschap en medische ethiek) en columniste bij NRC en Tamar de Leeuw, directeur van Coöperatie Laatste Wil.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 24 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.