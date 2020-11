Mean vereeuwigt Eindhoven op zijn lichaam in 'In Real Life'

In de twaalfde aflevering is te zien dat de bewoners zich zorgen maken over de tweede coronagolf. Jeroen krijgt goed nieuws en voor Mean komt zijn vertrek naar Rotterdam steeds dichterbij.

Hij laat daarom alvast een Eindhoven tatoeage zetten. Voor Kim neemt het leven een dramatische wending.

'In Real Life', dinsdag 1 december om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.